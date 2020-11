7









Una vera e propria rivolta. La bufera imperversa sui social e al centro c'è Antonio Conte. Il messaggio è chiaro: #ConteOut. In tendenza da due giorni. L'Inter e i suoi tifosi non possono più sopportare l'ex Juve e vorrebbero vederlo lontano dalla panchina nerazzurra. L'ennesimo fallimento europeo ha gettato nuovo ombre sul suo percorso, a lunghi tratti insoddisfacente, e nel mirino c'è tutto: dal mercato a Vidal, dalla gestione di Eriksen alle lamentele. Insomma, se fosse per i tifosi l'esonero di Conte sarebbe già avvenuto. L'Inter ci riflette e per ora conferma la fiducia al tecnico, soprattutto perché pagarlo 12 milioni annui per stare a casa non sembra un'opzione percorribile in questo momento. Visto che a libro paga c'è anche Spalletti... Però, la piazza si è accesa in una rivolta contro Conte, che ora è bersagliato dagli juventini e dagli interisti. Nel mirino anche Marotta. Il salvatore? Allegri, del quale tornano attuali anche alcune parole sulla gestione Conte che pronunciò da suo successore alla Juve... Ecco il video e i messaggi: