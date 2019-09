Da esuberi a uomini in più, la rivincita di Matuidi e Cuadrado. Secondo La Stampa, Sarri ha voluto tenerli entrambi nonostante fossero stati messi in vendita sul mercato dalla Juventus. Scelte chiaramente che hanno premiato l'allenatore, alle prese con una rosa ampia ma allo stesso tempo con giocatori di sicuro affidamento. E se il colombiano è di sicuro una piacevole riscoperta, proprio lo stesso Sarri aveva parlato così in conferenza del centrocampista francese: 'La storia parla da sé, è un campione del mondo in carica". Come a dire: non sottovalutiamo il talento e la caratura di giocatori dal tenore internazionale. Blaise ha dato l'ennesima dimostrazione del suo spessore, ieri sera.