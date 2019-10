Quella di Emre Can è una rivincita. Il centrocampista tedesco, convocato da Loew per gli impegni della nazionale teutonica, si è preso la prima pacca sulla spalla da parte di Maurizio Sarri. Che ha scelto lui, e solo lui, per rompere il possesso dell'Inter nell'ultimo periodo della super sfida di San Siro, che tante buone scorie e sensazioni ha lasciato al gruppo bianconero. Ora Emre è pronto a continuare a dar manforte al gruppo, magari a rientrare nei ranghi definitivamente anche in vista della nuova lista Champions del mese di gennaio. Dunque, porte chiuse alla cessione? Prematuro dirlo, non pensarlo. La Juve punta ancora tanto su Emre Can: la rivincita del tedesco è stata dolce.