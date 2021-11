Ilpensa a Gonzalo. L'ex attaccante die Napoli, attualmente in forza all'in MLS, è entrato nel mirino degli argentini come possibile sostituto di Julian, giovane bomber ormai dato per partente e seguito con attenzione proprio dal club bianconero, oltre che da numerose altre squadre europee. L'indiscrezione - sulla quale si potranno avere conferme nelle prossime settimane - è stata riportata dal portale specializzato spagnolo Fichajes.net.