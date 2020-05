Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus: per l'argentino ci sono interessi dall'Mls, in particolare dal DC United, ma la pista più calda, come riporta La Gazzetta dello Sport, è quella che lo può riportare a casa: il River Plate l'ha puntato da tempo, anche se ancora non ha avuto contatti con la Juve e non è in grado di pagare il cartellino. La soluzione, però, si può trovare inserendo alcuni giovani in opzione: su tutti il classe '98 Jorge Carrascal.