La Juventus in questa pur difficile stagione ha portato a casa a maggio la Coppa Italia, la 14esima nella storia del club bianconero, che domina su tutti in Italia anche in questo trofeo, oltre che per gli scudetti. Una partita vinta 2-1 contro l'Atalanta, che merita di essere rivissuta attimo dopo attimo, una delle migliori performance della squadra allenata da Pirlo.

Sul canale Twitch della Juve potete rivedere interamente la vittoriosa finale di Coppa Italia, commentata da due tifosi stranieri: un'occasione anche per far pratica nell'ascolto dell'inglese!