Ho sempre segnato tanti gol contro la Juventus, ma non mi chiedete il perché. Ci sono annate in cui riesce tutto". A parlare è l'ex attaccante della Roma Stefano Desideri, ex attaccante della Roma tra gli anni Ottanta e Novanta che ai microfoni di Sky Sport ricorda quelle stagioni in giallorosso: "A quei tempi Juve e Roma erano grandi rivali, ma non solo in campo. Questa rivalità partiva dalla società, con scontri tra Boniperti-Viola e tutta la poesia che si costruiva prima di questa partita. Era un match importantissimo".