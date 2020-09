Rivaldo ha difeso pubblicamente Luis Suárez. Il brasiliano, nelle parole riportate da As, dichiara: “A quanto pare Suárez non si trasferirà dal Barcellona e non andrà alla Juventus. E per me va bene, perché Suárez si è guadagnato il diritto di continuare, anche dopo che l'allenatore gli ha detto che non ce l'ha. Ha un contratto, è un grande giocatore e non possiamo dimenticare che è il terzo capocannoniere della storia del Barça, quindi la sua posizione mi sembra normale. Messi e Suarez? Hanno entrambi più di 33 anni. Per questo credo che Koeman debba curare più che mai le loro condizioni fisiche, dosarle in modo che raggiungano bene i momenti della stagione".