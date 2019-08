Il Pallone d'Oro brasiliano, ex Barcellona e Milan, Rivaldo, ha parlato tramite un articolo a sua firma su Betfair del futuro del connazionale Neymar. A prescindere dalle possibilità di mercato, per cui lo stesso Rivaldo mette in pole position il Barça, se si guarda l'aspetto tecnico e tattico la Juventus sarebbe la destinazione ideale per rigenerare O'Ney. "Sarebbe molto interessante vedere Neymar giocare al fianco di Ronaldo. Credo che sarebbe fantastico per Cristiano averlo dalla sua parte, ed il brasiliano lo aiuterebbe nel corso della stagione con gol e assist" ha scritto Rivaldo, che ha anche parlato di responsabilità, sposando ancora il passaggio - del tutto ipotetico - di Neymar alla Juve.



STELLE - "​Me li immagino combinare insieme, per giocate spettacolari e brillanti. Inoltre, Neymar potrebbe aiutare la squadra, condividendo parte delle responsabilità che, al momento, alla Juventus sono tutte di CR7: i bianconeri hanno solo una stella. Neymar sarebbe quindi una mossa benefica per club e compagni".