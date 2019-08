"Penso che Neymar lascerà il PSG prima della chiusura del mercato". Rivaldo è sicuro, così come è certo che presto arriverà una super offerta per il brasiliano, tale da convincere il Psg. L'ex calciatore del Barcellona ora ambasciatore di Betfair, nelle parole riportate da As, ha dichiarato: "Conosco queste voci, ma sono convinto che una buona offerta arriverà per Neymar prima della chiusura del mercato. Suppongo che Neymar e i suoi agenti stiano cercando di trovare una soluzione per evitare di rimanere un'altra stagione a Parigi e anche che il club non vorrà trattenerlo nella situazione attuale. Neymar ha già chiarito che non è contento e il PSG sembra disposto a negoziare per lui se arriva un'offerta equa, quindi se arriva una proposta che il PSG accetta, finirà in un altro grande club europeo".