A Betfair, Rivaldo ha parlato della possibilità di vedere Messi con Ronaldo: "Lionel potrebbe giocare in qualsiasi club al mondo, ma come ha detto Guardiola di recente, penso che dovrebbe continuare nel Barcellona. Altre voci parlano della Juventus e si potrebbe fare una deliziosa partnership con Ronaldo. Sembra però altamente improbabile. Sarebbe un piacere vedere due giocatori fantastici giocare insieme, ma non la vedo come mossa realistica. E’ difficile però nel calcio non si può escludere mai niente. In Italia? Come ex giocatore rossonero vorrei scegliesse il Milan, ma la Juventus e l’Inter sono le squadre che potrebbero prenderlo".