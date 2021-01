L'ex Barcellona e Milan Rivaldo ha parlato del futuro di Leo Messi, grande sogno di tanti club tra i quali anche la Juventus: "Il Psg sarebbe l'ideale per lui - ha detto il brasiliano - potrebbe giocare con Neymar in un campionato nel quale non avrebbe problemi a fare bene e gestirsi per la Champions, visto che la Ligue 1 è meno competitiva della Liga e della Premier League. E' uno dei pochi club che può permettersi l'ingaggio di Messi, e l'arrivo dell'argentino potrebbe aiutare il campionato francese a crescere dopo aver perso terreno su Bundesliga e Serie A. Leo, credo che tu abbia dei motivi validi per accettare il Psg".