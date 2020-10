Su Betfair, l'ex attaccante di Milan e Barcellona ha parlato del ritorno di Douglas Costa al Bayern Monaco: "Sono un fan di Douglas Costa, ma alla Juventus le cose non andavano bene. Ha bisogno di giocare più regolarmente e tornare nel club dove ha espresso il suo miglior calcio è una buona scelta. Il Bayern potrebbe offrirgli la possibilità di giocare con più frequenza e tornare presto nella nazionale brasiliana". L'esterno è tornato in prestito secco in Baviera: nell'ultimo mercato è stato corteggiato a lungo da più club di Premier League, ma la sua intenzione è sempre stata quella di lasciare la Juve solo per un club con cui avrebbe potuto continuare a vincere.