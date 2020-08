Rivaldo, ex Barcellona, ha parlato ai microfoni di As commentando anche il passaggio di Arthur alla Juve in uno scambio già ufficializzato con Pjanic: “Arthur? Per me sarebbe dovuto rimanere col resto della squadra fino a fine stagione, ancora non è un calciatore della Juventus. Sarà successo qualcosa perché altrimenti uno non parte per il Brasile per niente. E’ una bravissima persona, un tipo tranquillo tra lui e il Barça è accaduto qualcosa che non sappiamo. Aveva una lunga avventura in maglia blaugrana dinanzi a sé, è un grandissimo calciatore".