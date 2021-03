Il presidente onorario del Cagliari Gigi Riva ha esaltato Joao Pedro, prossimo avversario in campionato della Juventus (appuntamento oggi alle 18). Ecco le parole riprese da La Gazzetta dello Sport: “Parliamo di un fenomeno. Non importano i paragoni con me, l’importante è che continui a segnare”. Il centravanti brasiliano ha segnato 7 degli ultimi 10 gol della squadra sarda.