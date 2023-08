L'ex attaccante del Cagliari, Gigi Riva, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero, dove ha parlato anche del nuovo ruolo di Gigi Buffon nella Nazionale.'Buffon è l'uomo giusto. È un amico, sono davvero contento. Credo che meriti di essere il nuovo capo delegazione dell'Italia, per quello che ha saputo fare in carriera. Sarà di grande aiuto in quel ruolo, perché è stato un fuoriclasse in campo che negli spogliatoi'.