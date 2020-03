Aggiornamento importante che arriva dalla riunione in corso tra la Uefa e le Federazioni, in cui si sta decidendo il futuro del calcio che verrà quando tutto sarà tornato alla normalità. Secondo quanto riporta Sky Sport, la scelta è presa e nelle prossime ore verrà data l’ufficialità: Euro 2020 verrà rinviato. Dalle 10 sono iniziate le diverse riunioni rigorosamente in videoconferenza, prima quella tra Uefa, Eca e Fifpro, poi è in programma quella con le singole Federazioni ed infine quella con il comitato esecutivo dell’organo internazionale, che potrà deliberare in via ufficiale lo spostamento dell’Europeo in programma questa estate.