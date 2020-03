Chi paga? A chiederselo è La Gazzetta dello Sport, che racconta lo scenario della riunione di martedì dei vertici Uefa. Partiamo dall'Europeo: probabilmente sarà spostato, che è l'opzione più probabile. 2,2 miliardi di euro di valore del torneo; 700 di spese, 371 milioni da dare in premi alle 24 finaliste; 775 milioni del progetto hat-trick per le 55 federazioni europee, 200 milioni ai club come compenso per il rilascio dei giocatori. Spostando il tutto, ci sarebbe un surplus di spesa di 300 milioni. Sostenibile.



CHAMPIONS - Non sarà facile spostare invece la Champions. Due motivi: è iniziata, è annuale. Andrebbero persi per sempre altrimenti i diritti tv di questa fase finale. 300 milioni sono destinati alle spese, 227 in solidarietà, 100 ai club nei playoff, 130 alle Leghe, 140 per il contorno. 1,4 miliardi invece ai club. Se non riparte, per La Gazzetta, sarebbe totalmente un disastro.