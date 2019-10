Alle 17 la riunione tecnica, alle 19 la partenza verso lo Stadio Giuseppe Meazza nel quartiere San Siro. Solito iter pre partita, per la Juventus che in questi due giorni ha soggiornato al Principe di Piemonte, noto albergo milanese. I bianconeri, dopo il risveglio muscolare di stamattina, hanno continuato a studiare i nerazzurri: da lì, pranzo e riposo. Poi le ultime delucidazioni di Sarri, perché nulla deve essere lasciato al caso. Verso l'impianto interista, solo in serata: alle 20.45, finalmente, il calcio d'inizio. Dopo una settimana di parole e di attesa, a decretare l'inizio (e la fine) del derby d'Italia sarà solo il pallone. Benedetto, pallone.