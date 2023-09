"Ieri in riunione abbiamo affrontato la gara, la presenza con la testa. Non una brutta partita sotto l'aspetto tecnico. Ci sono stati errori singoli, inspiegabili. Siamo alla Juventus e dobbiamo convivere con le pressioni e col senso di responsabilità. Su questo bisogna lavorare", così Massimiliano Allegri in conferenza stampa racconta il giorno dopo di Sassuolo-Juve, in cui i bianconeri sono usciti sconfitti 4-2.