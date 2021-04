A partire dalle 11 si riunirà il Consiglio Federale, il primo dopo terremoto scatenato dalla Superlega. Uno dei temi all’ordine del giorno sarà il tentativo di fuga da parte di Juventus, Inter e Milan. Come riporta Calciomercato.com, Gravina potrebbe porre all’attenzione una norma cautelativa che escluderebbe dai campionati federali quei club che, in futuro, decideranno di aderire a tornei alternativi a quelli proposti da Uefa e Fifa.



UEFA – Sul fronte Uefa, Ceferin starebbe pensando come sanzionare i club scissionisti, anche se non esistono articoli ad hoc che vietino la costituzione della Superlega. In particolare si parla di multe e possibili provvedimenti nei confronti dei dirigenti dei club coinvolti, con potenziali sospensioni o inibizioni.