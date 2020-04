1









Per il futuro delle competizioni europee è una giornata fondamentale. Oggi infatti tutti gli organi della Uefa si riuniranno in videoconferenza per discutere sulla situazione attuale del calcio in piena emergenza coronavirus ed esaminare tutti i vari scenari futuri per quanto riguarda la ripresa della Champions e dell'Europa League. La Juventus è in attesa di sapere quando si potrà giocare il ritorno degli ottavi contro il Lione (bisogna ribaltare lo 0-1 dell'andata): per ora l'ipotesi più plausibile è la data del 7 o dell'8 agosto prossimi.