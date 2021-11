Si complica il ritorno già a gennaio del centrocampistadal- dove si trova in prestito - alla Juventus. Almeno, stando alle parole del neo allenatore rossoblù Andriy, che nel corso della sua presentazione ufficiale ha allontanato le cessioni, concentrandosi piuttosto sul rafforzamento della squadra: "Sicuramente - ha detto Shevchenko - una delle garanzie che ho avuto è la squadra verrà rafforzata a gennaio. Per giocare l’anno prossimo in Serie A dobbiamo lavorare bene sul mercato". In attesa di nuovi sviluppi sugli altri obiettivi, sembra perdere quota dunque il ritorno di Rovella alla Juventus nella prossima sessione di mercato.