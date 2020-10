Paulo Dybala è stato un caso. Uno dei primi in assoluto da affrontare per Andrea Pirlo nella sua prima avventura da allenatore. Le polemiche per il mancato rientro in campo, le lungaggini sul rinnovo, le continue voci... Ieri però nel secondo tempo contro la Dinamo Kiev ha fatto il suo ingresso sul terreno dell'Olimpiyskiy e ha così esordito nella Juventus 2020-2021. Il tutto condito da un abbraccio con Pirlo.

SERENITÀ IN GRUPPO - Ma quando si devono ritrovare sicurezze, cosa c'è di meglio delle care vecchie (ma anche nuove) certezze? Ecco che stasera Dybala ha pubblicato su Instagram una foto che riunisce a cena alcuni dei sudamericani della Juve: insieme alla Joya argentina ci sono Alex Sandro, Danilo, Rodrigo Bentancur e il nuovo arrivo Arthur. Un messaggio... gustoso per tutto l'ambiente, in attesa di (ri)trovare il posto al sole tra le stelle juventine.