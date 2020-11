Matthijs De Ligt è pronto a tornare. C'è una settimana abbondante di partite tra nazionali prima di tornare a parlare di club, campionati e Champions. La Juventus giocherà sabato 21 contro il Cagliari, partita per la quale spera di riavere Giorgio Chiellini e conta di far esordire in stagione Alex Sandro e, appunto, De Ligt, destinato a diventare uno dei migliori difensori al mondo. Manca solo l'ok dell'ortopedico circa il completo recupero della spalla destra operata ad agosto, e poi potrà cominciare una nuova stagione per Pirlo, con finalmente l'intero pacchetto arretrato a disposizione.

INTENZIONI DI (NON) MERCATO - De Ligt dopo la sosta tornerà... per non muoversi più! Nel senso che la Juve, come spiega Calciomercato.com, avrà pure bisogno di tenere i bilanci in ordine ma l'olandese non è in vendita. Il suo contratto scade nel 2024 e l'estate prossima scatterà una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Difficile pensare che qualche club sia disposto a spendere tanto. La società potrà blindare il giocatore, l'allenatore potrà blindare la difesa.