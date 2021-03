Paulo Dybala scalpita per rientrare in campo. Già nei mesi scorsi l'argentino era a un passo dal tornare a disposizione di Andrea Pirlo ma c'è stato sempre qualcosa che l'ha frenato all'ultimo. Stavolta può essere davvero quella decisiva: il piano della Juventus è quello di riaverlo dopo la sosta, per il derby contro il Torino. Se dovesse rimettersi presto in forma, La Joya può essere l'arma in più di Pirlo per il rush finale della stagione.