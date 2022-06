Si parla da tempo di un clamoroso ritorno in Italia di Romelu Lukaku. È sempre più accostato all'Inter che però stando alle quote di Betclic è a 2.25, inferiore una permanenza al Chelsea quotata 1.50. Spunta però anche il Bayern Monaco che deve sostituire il partente Robert Lewandovski con quota 5. Segue il Tottenham. A 20 il Barcellona. Atletico Madrid e Paris Saint Germain a 25. Resta in orbita anche la Juventus con quota 25. Difficile quindi, ma forse non impossibile.