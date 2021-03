Moise Kean è ormai un rimpianto di mercato della Juve, sacrificato sull'altare delle plusvalenze due estati fa e ceduto all'Everton. Quest'anno, in prestito al Paris Saint-Germain, l'attaccante 21enne si sta definitivamente consacrando. Anche negli studi di Sky Sport hanno parlato di questo argomento poco fa. Ecco cos'ha detto il noto giornalista Paolo Condò: "Fossi in un grande club di Serie A, prenderei Kean e lo riporterei in Italia. Anche un ritorno alla Juventus, per esempio. O anche Kean al Milan, perché no?"