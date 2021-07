, ex centrocampista della Juventus attualmente al Barcellona, continua a mandare messaggi, anche via social, per tornare a vestire la maglia bianconera. ​Il calciatore bosniaco ha infatti messo un like sul profilo Instagram del giornalista della Gazzetta dello Sportalla notizia del possibile ritorno a Torino con riduzione dell'ingaggio. Il classe 1990, dopo un solo anno trascorso a Barcellona, vuole lasciare il club catalano ed è pronto a tutto pur di tornare alla Juventus. I bianconeri sono concentrati su Manuel Locatelli, obiettivo numero uno a centrocampo, ma Pjanic a costo zero e con ingaggio ridotto potrebbe rappresentare una soluzione interessante per la dirigenza bianconera.