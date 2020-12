Dopo le partite di ieri è salita ulteriormente la curiosità sugli sviluppi della classifica di Serie A, con il Milan che non è andato oltre il pari e Juventus, Inter e Napoli che hanno vinto. Per questo il Corriere dello Sport titola a caratteri cubitali "Addosso al Milan" e la Gazzetta dello Sport fa quasi da eco con un "Arrivano i mostri" e le foto di Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. È chiaro che, come nel calcio italiano di qualche anno fa, si torna a respirare aria di lotta tra la Juve e le due milanesi. Invece Tuttosport apre direttamente con le vicende bianconere: "Ritorno alla Joya" con evidente riferimento al gol segnato al Genoa da Paulo Dybala dopo un'astinenza in campionato che durava da luglio.

ALL'ESTERO - Nessun riferimento diretto alla Juve nei giornali esteri: Marca parla di "Campo minato" in riferimento al sorteggio degli ottavi di Champions (oggi a mezzogiorno) mentre Sport celebra "Solo Messi" dopo il gol che ha deciso ieri sera la sfida contro il Levante dopo la pesante sconfitta contro la Juve in Champions. Infine in Francia il tema del giorno è il grave infortunio alla caviglia di Neymar: "La zappa sui piedi" è il gioco di parole de L'Equipe.