di Andrea Giorgetti

Ci sono occasioni nelle quali vestire i colori della propria nazionale può proiettare un giocatore entro una nuova fase della propria carriera. Può sembrare strano parlando di un giocatore del 1991, ma la realtà rimane. Di chi stiamo parlando? Di Alex Sandro, fresco vincitore, con il suo Brasile, della Coppa America. Il terzino bianconero è stato impiegato da titolare sia nella semifinale contro l’Argentina che nella finalissima contro il Perù. La rassegna continentale ha tirato a lucido il giocatore della Juventus che, ora, si appresta ad iniziare la sua quinta stagione con la casacca bianconera.



NUOVA FASE - Si è parlato di nuova fase perché la storia in bianconero di Alex Sandro merita un approfondimento: prima stagione vissuta da sostituto di Evra; seconda stagione nella quale è letteralmente esploso affermandosi come uno dei migliori esterni sinistri del mondo, correva la stagione 2016/17. Poi? Poi quell’Alex Sandro si è smarrito. Nelle ultime due annate il laterale ha vissuto una rapida involuzione che lo ha portato ad essere tra i giocatori più bersagliati dalla critica. Ci si chiedeva, infatti, come fosse possibile una tale perdita di qualità nelle prestazioni del brasiliano. Dov’erafinito l’Alex Sandro capace di fare avanti/indietro sulla fascia sinistra, dribblare e lasciare sul posto gli avversari?



FIDUCIA RINNOVATA - Ora, dalle parti della Continassa, sono convinti che quell’Alex Sandro sia tornato. La fiducia riposta nel giocatore è stata esplicata dal prolungamento di contratto del dicembre scorso (accordo fino al 30 giugno 2023) e suggellata dalle scelte di mercato estive dal momento che la dirigenza ha deciso di sacrificare Cancelo. Se con la mente torniamo indietro ad ottobre/novembre scorso, nessuno si sarebbe prospettato un finale del genere. Finale nel quale una buona parte di merito va attribuito a Maurizio Sarri. Il neo tecnico bianconero, che avrebbe voluto Alex Sandro al Chelsea, lo ritrova alla Juventus, pronto a rimetterne in moto le indubbie qualità. Il brasiliano, da par suo, è esaltato e non vede l’ora di ricominciare. Come riporta Tuttosport, il laterale ha in mente solo la Juventus e ha rifiutato qualsiasi ipotesi di trasferimento: vuole tornare quello di prima e vincere. Appuntamento dunque al 5 agosto, primo giorno di scuola per Alex Sandro versione 2019/20. Abbraccerà i vecchi compagni e quelli nuovi, tra cui il suo omologo Luca Pellegrini, con un obiettivo: ritornare il laterale formidabile che il mondo ha conosciuto. Lui ci crede, Sarri ci crede, tutta la Juve ci crede.