Your browser does not support iframes.

Tempo di presentazioni per i nuovi arrivati in casa Juventus. L'ultimo innesto è Matthjis De Ligt e all'olandese è toccato sottoporsi al rito di iniziazione del gruppo bianconero. Con un pizzico di imbarazzo, il difensore centrale ex Ajax si è presentato riprendendo il ritornello di una canzone davanti ai compagni seduti a tavola, intenti prontamente ad immortalare l'evento con i propri telefonini. Il De Ligt cantante è già diventato virale, almeno tra i suoi nuovi compagni di squadra. L'ex stella dell'Ajax, però, non è stato l'unico a presentarsi di fronte ai nuovi compagni a cena. Oltre a lui anche Gonzalo Higuain, Gigi Buffon, Adrien Rabiot e Merih Demiral hanno cantato di fronte ai compagni che riprendevano sorridendo. Ovviamente pubblicando tutto su Instagram nel giro di un secondo.



Tutti i video nella nostra gallery