"Un gran piacere giocare con te, ma soprattutto conoscere una gran persona! In bocca al lupo per tutto"Così Claudio Marchisio ha commentato il post di Instagram (una bellissima lettera del "Mario adulto" rivolta al "Mario bambino") con cui Mario Mandzukic ha annunciato oggi il suo addio al calcio giocato. Marchisio ha condiviso con Mandzukic tre annate in bianconero,E soprattutto, entrambi sono marchiati a fuoco nei cuori dei tifosi della Juventus.