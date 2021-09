"Grazie Mister No Good! Sei un guerriero formidabile e una gran persona, un onore aver giocato con te!"Questo il commento al miele di Patrice Evra sotto il post con cui Mario Mandzukic ha annunciato oggi il suo addio al calcio come giocatore. Evra è un personaggio sempre molto vivace sui social, e in questa occasione ha dimostrato una volta di più tutta la sua espansività e affettuosità.