"Perché, fratello, perché? Perché? Ti auguro tutto il meglio, davvero non so come sia possibile però mi manchi!"Così Medhi Benatia ha commentato il bellissimo post con cui oggi Mario Mandzukic ha comunicato di aver appena appeso gli scarpini al chiodo.Un messaggio che fa capire l'amicizia che si può creare tra compagni di squadra nel mondo del calcio. E in questo caso, tra due giocatori che hanno condiviso lo spogliatoio della Juve.