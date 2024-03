Ritiro Juventus: cosa dice lo storico

Laha deciso di ricorrere al ritiro dopo un periodo die di prestazioni deludenti. Il richiamo dei giocatori da parte del, che ha convocato i suoi ragazzi per due giorni di intensa preparazione prima della partita contro il Genoa, potrebbe rivelarsi una mossa tattica fondamentale per cercare di invertire la tendenza e ritrovare la vittoria. Il precedente ritiro della Juventus risale a diciassette mesi prima , in seguito alla disfatta subita contro il Maccabi Haifa in Champions League. Quel ritiro ha portato otto vittorie consecutive in campionato - nel mentre anche due sconfitte europee -, dimostrando la capacità del gruppo di reagire positivamente alle difficoltà.Il ritiroper ricompattare il gruppo e recuperare le motivazioni che hanno contraddistinto la Juventus nelle stagioni precedenti. Nonostante il momento difficile, non c'è stata alcuna tensione o punizione nell'ambiente bianconero.che hanno reso la Juventus una delle forze dominanti della prima parte di stagione.Questa decisione può stupire, considerando il periodo negativo vissuto dalla squadra, ma conferma ancora una volta la coesione e l'unità del gruppo bianconero. Sarà il campo a giudicare l'efficacia di questo ritiro, ma è chiaro che la Juventus ha deciso di affrontare le difficoltà con determinazione e voglia di riscatto.