"Ronaldo e Matuidi si uniranno al gruppo sabato 13 luglio e nelle prossime settimane si aggregheranno anche i giocatori che hanno da poco concluso gli impegni con le rispettive Nazionali". Le parole arrivano dal comunicato ufficiale della Juventus, che anticipa di fatto il ritiro bianconero e che apre le porte a una stagione diversa e per questo elettrizzante. Agli ordini di Maurizio Sarri ci saranno 33 giocatori, tra prima squadra e Under 23. Non subito, come letto, Cristiano Ronaldo: dopo la vittoria con il suo Portogallo in Nations League, CR7 ha avuto un supplemento di vacanza che sfrutterà fino in fondo. Sabato poi rivedrà Sarri e partirà la preparazione. Quella vera.