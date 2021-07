La Juventus ha ufficialmente dato avvio al raduno alla Continassa per preparare la nuova stagione. Massimiliano Allegri può già contare su Arthur, Dybala e McKennie, non convocati dalle loro Nazionali, oltre ai rientranti dai prestiti e ad alcuni giocatori dell'Under 23.Il gruppo sarà al completo solo nelle prossime settimane: come riportato dacoloro che hanno giocato Europei e Copa America rientreranno più tardi. Nello specifico,, che hanno chiuso Euro 2020 già ai gironi, dovrebbero tornare alla Continassa la prossima settimana. Successivamente toccherà aInfine, tra circa due settimane, sarà la volta dei campionie dei sudamericani