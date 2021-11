Secondo giorno di ritiro per la, ed è giorno di partita. I bianconeri tornano in campo dopo la disfatta del, che ha fatto seguito allo shock della sconfitta in casa con il Sassuolo. Per questo Allegri è stato categorico: si sacrifica del tempo - tolto a famiglia e affetti - per ricompattare il gruppo, stare insieme, capire cosa non vada e per far sì che "quel mese e mezzo di lavoro buttato" non ricapiti più.E' chiaro che una decisione del genere ricada tutta su Allegri, da buon capo e guardiano. Ed è chiaro che anche questo ritiro debba necessariamente portare a una svolta. Repubblica racconta di colloqui e confronti, di fatto in successione. "Anche perché Allegri ha inquadrato il problema in chiave essenzialmente psicologica e caratteriale, escludendo responsabilità che discendano dal campo tecnico e tattico", scrive il quotidiano.