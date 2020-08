Primo giorno di lavoro per la nuova Juve di Andrea Pirlo, che oggi si ritrova alla Continassa per iniziare la stagione 2020/21. Tutti attesi al centro sportivo da dove vi stiamo raccontando LIVE la giornata: tanta attesa per le novità Arthur e Kulusevski, ma tutti gli occhi sono puntati proprio sul nuovo allenatore. Saranno solo due gli assenti, per infortunio: Sami Khedira, che potrebbe lasciare la Juve, e Matthijs de Ligt, che dopo l'operazione alla spalla ne avrà almeno per tre mesi circa.