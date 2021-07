Dopo aver giocato in prestito al Rennes prima e al Cagliari poi nella scorsa stagione,è tornato ad essere ufficialmente un giocatore della Juventus e si è presentato oggi al raduno della Vecchia Signora. Il difensore inizierà la nuova stagione agli ordini di Massimiliano Allegri, in attesa di conoscere il suo futuro. In caso di cessione di Demiral, il centrale classe '94 potrebbe anche rimanere a Torino come riserva.Nel frattempo, Rugani ha mandato il seguente messaggio ai tifosi via Instagram:https://www.instagram.com/p/CRTj9A0FYQo/?utm_source=ig_web_copy_link