"Grazie di tutto Pipa. Grazie per il tuo calcio, sei un fenomeno dentro e fuori", ed una foto dei due abbracciati in maglia bianconera.Con una stories pubblicata su Instagram, Paulo Dybala ha omaggiato così Gonzalo Higuain, nel giorno in cui il Pipita ha annunciato l'addio al calcio giocato, a fine stagione.