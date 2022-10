Dal sito dellaOggi, lunedì 3 ottobre 2022, Gonzalo Higuain annuncia in conferenza stampa, con grande commozione, il suo addio al calcio giocato a fine stagione.Attualmente in forza all’Inter Miami, il Pipita ha vinto tanto nella sua carriera con le maglie di Real Madrid, Napoli, Juventus e Chelsea. Con la nostra maglia sono 5 i trofei alzati al cielo: 3 Scudetti e 2 Coppe Italia contribuendo a suon di gol e prestazioni di altissimo livello.E tanti, tantissimi gol.Fame, istinto, classe e senso del gol: in sintesi questo è stato il Pipa in bianconero e, più in generale, nella sua carriera.Poco più di due anni fa, era il settembre 2020, lo salutavamo così.L'avventura di Gonzalo alla Juve era cominciata nell'estate 2016, con un grande impatto: migliore marcatore e giocatore più utilizzato in una stagione chiusa con la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia, double bissato l'anno seguente. E a partire dal suo esordio, datato 20 agosto 2016, Higuain è stato il secondo miglior marcatore della squadra in tutte le competizioni, oltre che il sesto migliore marcatore in Champions League.Il Pipa, fin dall’inizio, ha saputo entrare nei cuori dei tifosi bianconeri grazie a quella voglia irrefrenabile di essere decisivo e trovare il gol. Quella stessa voglia, che gli ha permesso di segnare un gol decisivo già all'esordio con la nostra maglia, l'ha messa in campo anche nella stagione 2019/2020, al suo ritorno in bianconero dopo le esperienze con le maglie di Milan e Chelsea. Un ritorno che Gonzalo ha vissuto con lo stesso entusiasmo dell'arrivo: a caccia di gol, pronto ad adattarsi sempre alle necessità della squadra.In due parole? Attaccante totale. Uno di quei giocatori che vorresti sempre avere nella tua squadra e mai contro. Un vero trascinatore, oltre a essere un esempio per i più giovani.Quante reti segnate con la maglia bianconera, una più bella dell’altra e tutte importanti, ognuno per un motivo particolare.Gonzalo ha fatto letteralmente innamorare i tifosi juventini e in più occasioni li ha fatti impazzire con gol pesantissimi contribuendo a scrivere pagine di storia bianconera indimenticabili.Noi, però, non vogliamo citare un gol in particolare, vogliamo rivederli tutti! Insieme a voi!È questo il nostro ringraziamento al Pipa, al quale facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro.