Non solo lo scioglimento del (mini) ritiro alla Continassa, che per i giocatori equivale alla possibilità di tornare nelle proprie case. Dopo la vittoria nel derby contro il, Massimilianoha concesso allaanche un giorno libero, quello di domani, con la squadra che tornerà quindi ad allenarsi lunedì in vista della sfida casalinga di venerdì prossimo contro l'. Sempre lunedì, poi, Gleisonsi presenterà al JMedical per gli accertamenti necessari dopo il problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 52' del match contro la sua ex squadra: nell'immediatezza dell'accaduto, per lui si è parlato di un sospetto stiramento o di un'elongazione al flessore sinistro. Secondo i colleghi di DAZN, al momento sull'infortunio non filtrano sensazioni positive, ma le condizioni del difensore saranno più chiare dopo i controlli del caso.