Giorgioha annunciato poco fa il suo ritiro dal calcio giocato. Dopo 17 anni alla Juventus Giorgio è il terzo giocatore per presenze di tutti i tempi, superando le 500. Ha scritto la storia della Vecchia Signora collezionando nove Scudetti consecutivi. Gli ex compagni non sono infatti rimasti indifferenti alla notizia del ritiro di King Kong. In gallery alcuni dei loro messaggi, tra cui Gianluigi Buffon e Matthijs De Ligt.