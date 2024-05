All'indomani dell'annuncio del ritiro dal calcio giocato di Leonardo, anche Manuelsi unisce al coro di messaggi per l'ex difensore centrale:"Leone, fratello mio. Grazie per questi anni che abbiamo vissuto insieme e grazie per quello che mi hai insegnato dentro e fuori dal campo. Hai fatto la storia del calcio italiano e sei entrato e ti sei meritato i più grandi trofei. Ti voglio bene e sai già tutto quello che penso di te. Goditi la tua fantastica famiglia e in bocca al lupo per il futuro".