Attraverso i propri social, il capitano della, ha voluto dedicare un messaggio speciale per salutare Leonardo Bonucci, che ieri ha annunciato l'addio al calcio giocato. Danilo ha espresso grande affetto e rispetto per Bonucci, sottolineando il contributo significativo che il difensore ha dato alla squadra nel corso degli anni. Il messaggio di Danilo ha evidenziato non solo la professionalità di Bonucci, ma anche l'importanza del suo ruolo come leader e modello per i compagni di squadra.- "Se hai bisogno di un collaboratore tra qualche anno io ci sono, l'ho già detto. Goditi la famiglia e tutto quello di bello che la vita ti può ancora regalare. Mi hai insegnato e per quello posso dirti solo grazie".