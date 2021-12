Il ritiro dal calcio giocato di Sergio Aguero non poteva non suscitare il clamore e un'ondata di messaggi sui social da parte di tanti giocatori. Non solo di Manchester City, Atletico Madrid e Barcellona, e non solo argentini. Rimanendo in ambito Juve, ad esempio, si registrano le Instagram stories di Gigi Buffon e Alvaro Morata.