Leroy Sané continua ad essere un caso spinoso per il Manchester City. Il club vincitore delle ultime due Premier League non intende privarsi del proprio gioiello tedesco, ma deve fare i conti con la sua volontà di lasciare la squadra di Pep Guardiola. Tuttavia, come riportato dalla stampa inglese, le richieste dei Citizens complicano i piani di chi vuole acquistare il campioncino. Infatti, il Bayern Monaco ha comunicato di volersi tirare fuori dall’asta di mercato. La Juventus avrebbe via libera per affondare il colpo per Sané, ma spera che il City abbassi sensibilmente le sue richieste. L’operazione può decollare nelle prossime settimane, ma a determinate condizioni.