E' stata una prima di campionatoche ha vissuto l'esordio della sua Juve a Parma dal salotto di casa sua nel centro di Torino. Il tecnico bianconero. Come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico bianconero era insieme agli amici di sempre e allaCome rivelato da Martusciello, Sarri non era felice per alcuni sbagli che ha visto, soprattutto nel secondo tempo . Il Comandante ha seguito la partita assieme ad alcuni amici con riti scaramantici ben precisi: tutti a sedere nello stesso posto e alcuni oggetti donati in estate dall'amico e consulente finanziario Aurelio Virgili.